Angst vor weiterer Futterknappheit : Bauern in MV befürchten erneut schlechte Ernte

Schlachte Witterungsverhältnisse treiben Landwirten die Sorgenfalten in die Stirn.

von Iris Leithold

06. Juni 2019, 14:03 Uhr

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern befürchten erneut eine schlechte Ernte. Tierhalter litten schon jetzt unter Futterknappheit, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag nach einem ersten Treffen mit Bauern-Vertretern zur Erntesituation 2019. Ihnen stehe nicht ausreichend Futter und oft auch nur in geringer Qualität zur Verfügung. Grund dafür seien drei schlechte Erntejahre in Folge.

Pflanzen verzögert gewachsen

Die aktuellen Witterungsverhältnisse würden erneut die Hoffnung auf gute Erträge schwinden lassen. Zwar könne derzeit noch keine verlässliche und differenzierte Ertragseinschätzung gegeben werden, sagte Backhaus. Doch extreme Witterungsbedingungen, wie zu wenig Niederschlag und Bodenfröste bis weit in den Mai hinein, hätten zu einem verzögerten Pflanzenwachstum geführt. Die Ausgangsbedingungen für eine ertragreiche Ernte seien je nach Wasserverfügbarkeit und Niederschlagshäufigkeit regional sehr unterschiedlich.

Staatliche Hilfe für Bauern

Nach dem Dürre-Sommer 2018 mit erheblichen Ernteausfällen hatten in Mecklenburg-Vorpommern 518 der knapp 5000 Betriebe staatliche Unterstützung in Höhe von insgesamt 42 Millionen Euro beantragt. Darunter waren 92 Ökobetriebe und 357 Rinderhalter.