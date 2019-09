Barth: Radfahrerin bei Unfall verletzt

von svz.de

11. September 2019, 17:04 Uhr

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es in Barth zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Radfahrerin und einem 55-jährigen Fahrer eines PKW Opel. Der Fahrer des PKW hatte die Absicht aus der Großträgerstraße in die Lange Straße einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt kam die aus Barth stammende Fahrradfahrerin von links und beachtete nicht den vorfahrtberechtigten, ebenfalls aus Barth stammenden, PKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin eine schwere Schulterverletzung erlitt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstanden Sachschaden in Höhe von ca. 600,-Euro.