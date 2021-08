Mecklenburg-Vorpommern : Bahnverkehr normalisiert sich

Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern läuft wieder an.

Schwerin | Die Züge seien am Freitagmorgen weitestgehend normal gestartet, sagte ein Bahnsprecher. Vereinzelt könne es aber noch zu Beeinträchtigungen kommen - zum Beispiel, wenn Züge bei Betriebsbeginn noch an anderen Bahnhöfen stehen. „Wir raten Bahnreisenden, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn zu informieren“, sagte der ...

