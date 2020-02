Neue Gleise, moderne Bahnhöfe : Bahn will 220 Millionen Euro in MV investieren

Zahlreiche Bahnhöfe im Land sollen von den Investitionen profitieren.

von Iris Leithold

12. Februar 2020, 15:00 Uhr

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 220 Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern in das Schienennetz, in Bahnhöfe und Energieanlagen investieren. Es geht um knapp 70 Kilometer Gleise und fast 100 Weichen, wie die Bahn am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein wichtiges Projekt ist demnach auch der Umbau des Bahnhofs Warnemünde, der im Mai eröffnet werden soll. Bundesweit stehe dieses Jahr eine Rekordsumme von 12,2 Milliarden Euro bereit.

Mehrere Bahnhöfe sollen saniert werden

Mit Maßnahmen auf der Ausbaustrecke Berlin–Rostock sollen dringend benötigte Netzkapazitäten geschaffen werden. Rund 40 Vorhaben betreffen Bahnhöfe. So sollen im Bahnhof Bützow Aufzüge und Personenunterführung neu gebaut werden.

Dafür stelle die Bahn dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 25 neue Mitarbeiter für Bauprojektmanagement und -überwachung sowie Instandhaltung ein.

In den letzten fünf Jahren wurden der Bahn zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 250 Kilometer Gleise und knapp 20 Brücken erneuert. Außerdem seien in den letzten zwei Jahren zehn Bahnhöfe im Nordosten umfassend modernisiert.