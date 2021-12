Bäume statt Böller : MV bringt neue Öko-Aktien auf den Markt

Für mehr Klimaschutz will Mecklenburg-Vorpommern den Handel mit Umweltzertifikaten vorantreiben. In Kürze soll ein Heckenscheck ausgegeben werden.

Schwerin | Lohnender Umweltschutz als Geldanlage: Anleger haben in den vergangenen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern für etwa zwei Millionen Euro Öko-Wertpapiere gezeichnet und Kapital in Klimaschutzprojekte im Nordosten gesteckt. Waldaktien, MoorFutures, Streuobstgenussscheine: In den kommenden Monaten will das Land den Handel mit den Umweltpapieren weiter ausba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.