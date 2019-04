Ernte in MV : Backhaus sticht den ersten Spargel der Saison

Wie sich Dürre und Hitze des vergangenen Jahres auf den Ertrag in diesem Jahr auswirken werden, sei noch völlig offen.

von Regina Wank

04. April 2019, 10:44 Uhr

Die Spargelernte in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) stach am Donnerstag auf dem Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) den ersten Spargel der Saison. Wie sich Dürre und Hitze des vergangenen Jahres auf den Ertrag in diesem Jahr auswirken werden, sei noch völlig offen, sagte Backhaus in Wöbbelin.

Dies könne dünnere Spargelstangen und eine geringere Erntemenge zur Folge haben. Dafür sei allerdings der Witterungsverlauf in den kommenden Wochen maßgeblich. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge auf 205 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern fast 780 Tonnen Spargel geerntet.