Hetze im Netz : BKA schickt Ermittlern in MV erste Fälle von Hassbotschaften

Hass und Hetze müssen von Facebook, Twitter und CO. seit einer Woche an die Polizei weitergeleitet werden. Das LKA in MV rechnet mit einer wahren Flut an neuen Verfahren – doch bislang ist davon nicht viel angekommen.

Schwerin | Die ersten verdächtigen Äußerungen hat die beim Bundeskriminalamt eingerichtete Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) bereits an die Ermittler im Landeskriminalamt weitergeleitet. „Die Prozesse sind angelaufen. Die ersten Hinweise auf Hasskommentare aus Mecklenburg-Vorpommern werden bearbeitet“, erklärt LKA-Sprecherin Anna Lewer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.