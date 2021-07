Unfall in Crivitz : Autofahrerin bremst für Igel und wird verletzt - Tier wohlauf

Als die 54-Jährige Frau in Crivitz für das Stacheltier bremste, konnte ein hinter ihr fahrender 71-Jähriger nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Crivitz | Eine Autofahrerin hat in Crivitz für einen Igel gebremst - und so einen Auffahrunfall ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, fuhr ein 71 Jahre alter Autofahrer am Morgen von hinten auf den Wagen der Frau auf. Die 54-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden und wurde in eine Klinik gebracht. „Der Igel überstand den Vorfall unverle...

