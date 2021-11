Greifswald : Auto erfasst E-Bike-Fahrerin und verletzt sie schwer

Beim Unfall in der Lomonossowalle gab es einen Sachschaden in Höhe von 650 Euro. Gegen den Autofahrer wird bereits ermittelt.

Greifswald | Eine Radtour endete für eine 63-Jährige am Dienstagabend, 9. November, im Krankenhaus. Die Radfahrerin war in Greifswald auf der Lomonossowalle auf dem Radweg in Richtung Dubnaring unterwegs, als sie plötzlich von einem Auto erfasst wurde. Der 54-Jährige wollte vom Ernst-Thälmann-Ring rechts in die Lomonossowallee abbiegen und übersah die Radfahrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.