Auszeichnung : Erster Zukunftspreis des Handwerks für Treppenbauer aus Wismar

Innovativ und Tradition: Erstmals haben Handwerkskammer und Sparkasse Innovations- und Digitalisierungskonzepte ausgezeichnet.

Schwerin | Modernität im Traditionsbetrieb: Treppenbauer Robert Plath und sein Partner Alexander Mirow aus Wismar sind für ihre Digitalisierungsstrategie für ihren Treppenbaubetrieb am Dienstag mit dem Zukunftspreis des Handwerks in MV ausgezeichnet worden. Die beiden Handwerker haben mit ihrem Konzept Handwerk 4.0 in der Fertigung – weg von Zettel und Stift zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.