Ausbildungsstart im medienhaus:nord : Neun junge Männer und Frauen erobern die Medienwelt in Schwerin

Fünf Nachwuchskräfte absolvieren ein Volontariat mit berufsbegleitendem Studium, vier Auszubildende wollen Medienkaufleute im medienhaus:nord werden.

Schwerin | Sie sind die Zukunft für das medienhaus:nord: Heute beginnen neun junge Männer und Frauen in Schwerin ihre Ausbildung als Redakteure und Medienkaufleute. „Wir freuen uns, dass wir motivierte junge Menschen gewinnen konnten, die ihre Ausbildung in unserem Haus starten“, sagt Andreas Gruczek, Geschäftsführer vom medienhaus:nord, in dem die Schweriner Vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.