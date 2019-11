Aus dem Landtag : Linke fordert bessere Finanzausstattung der Jugendförderung in MV

Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern müssen schon seit 20 Jahren mit den gleichen Landeszuschüssen hinkommen.

von Frank Pfaff

25. November 2019, 11:08 Uhr

Die Linke befürchtet eine unzureichende Finanzausstattung der Kinder- und Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl die SPD/CDU-Regierung im neuen Haushalt mehr Geld dafür einplanen will. Die Sorge gründet sich auf den neuen Berechnungsmodus.

Danach werde der bereitgestellte Pro-Kopf-Betrag nicht mehr mit der Anzahl der 10- bis 26-Jährigen multipliziert, berichtete Jacqueline Bernhardt, familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag. Stattdessen solle die Zahl der 6- bis 21-Jähringen als neuer Faktor genutzt werden.

Plumper Versuch der Kleinrechnung

„Es ist natürlich richtig und lange überfällig, dass auch die 6- bis 9-Jährigen in die Jugendförderung einbezogen werden. Das begrüßen wir als Linksfraktion ausdrücklich“, betonte Bernhardt. Gleichzeitig aber würden bei der Berechnung die 21-bis 26-Jährigen herausgenommen. Doch auch für diese Altersgruppe sei die Unterstützung in Jugendclubs und durch Mitarbeiter der Jugend- und Jugendsozialarbeit wichtig. „Sie nun herauszurechnen erscheint als der plumpe Versuch, die Förderhöhe des Landes kleinzurechnen“, meinte Bernhardt.

Eine Nachfrage bei der Landeshauptstadt Schwerin etwa habe ergeben, dass sich mit der neuen Formel die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die als Berechnungsgrundlage dienen, von 13 842 auf 12 366 reduzieren würde. Fast 94 Prozent der Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe habe die Stadt im Vorjahr selbst tragen müssen, sagte Bernhardt.

Weiterlesen: Proteste über Proteste

Nach Bundesrecht hat jedes Kind und jeder Jugendliche zwischen 6 und 26 Jahren Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe. Doch werden zur Berechnung der Fördersumme vom Land nur eingeschränkt Jahrgänge herangezogen.

Laut Bernhardt wurde zudem die Pro-Kopf-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern seit mehr als 20 Jahren nicht angepasst.

Erhöhung geplant

Demnach würden öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe pro Person 5,11 Euro und freie Träger 10,22 Euro erhalten. Angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen seither falle es den Trägern zunehmend schwer, mit dem Geld zurechtzukommen. Die von SPD und CDU angedachte Erhöhung der Jugendförderung auf 6,43 Euro sowie 11,02 Euro pro Kopf sei bei weitem nicht ausreichend. „Das belegen Brandbriefe oder die jüngsten Hilferufe der Sozialarbeiter aus Rostock“, sagte Bernhardt.

Die geplante Erhöhungen gleiche den Kaufkraftverlust seit Bestehen der Landesförderung nicht aus. „Das räumen Mitglieder der SPD- und der CDU-Fraktion auch ein“, konstatierte die Oppositionspolitikerin.

Weiterlesen: Aktionswoche Kinderschutz: Nicht wegschauen!

Gemessen am Verbraucherpreisindex seien etwa die seit 1997 pro Kopf ausgereichten 5,11 Euro heute nur noch 3,84 Euro wert. Bernhardt warf den Regierungsparteien vor, die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte allein zu lassen.

Kritik kommt auch von Experten

Die Finanzausstattung der Kinder- und Jugendhilfe stößt auch bei Fachleuten auf Kritik. So hatte die Neubrandenburger Psychologieprofessorin Barbara Bräutigam auf dem Jugendhilfekongress Ende August in Rostock der Regierung vorgeworfen, ihr Augenmerk einseitig auf die Kindertagesstätten zu richten. „Der Grundgedanke der Förderung der Kinder bereits in der Kita, die frühe Prävention, ist richtig“, betonte sie.

Doch zeige sich, dass bei gefährdeten Jugendlichen nicht mehr so richtig hingeschaut werde. Jugendclubs würden geschlossen und somit auch ehrenamtliche Strukturen wegbrechen. „Das wiederum birgt die Gefahr, dass Rechtsextremisten in die Lücken springen“, warnte Bräutigam. Sie forderte die Landesregierung auf, mit einer deutlich besseren Finanzierung der Jugendhilfe und Jugendarbeit ein Zeichen zu setzen. Der Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommerns hatte jüngst dafür plädiert, die Zuschüsse für die Jugendarbeit um jeweils 5 Euro pro Person anzuheben.