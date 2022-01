Verbot der Massentötung : Aufzucht männlicher Küken in MV macht Eier um 4 Cent teurer

Millionen Küken werden bisher routinemäßig getötet, weil sie männlich sind und sich nicht vermarkten lassen. Damit ist Schluss. Junghennenhalter in MV ziehen jetzt auch Bruderhähne auf. Mit Folgen für die Verbraucher.

Schwerin | Ende mit dem Massentod im Hühnerstall: Nach dem seit Jahresbeginn in Deutschland geltenden Tötungsverbot für männliche Küken ziehen viele der fast 60 Junghennenhalter in MV hunderttausende Bruderhähne auf. In den Unternehmen würden etwa 200.000 männliche Tiere heranwachsen, erklärte Marion Dorn, Vorsitzende des Geflügelzuchtverbandes MV. Die Küken sta...

