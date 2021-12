Aktion im Corona-Jahr : Mein Sohn Roman ist mein Lieblingsmensch 2021

Für den Schweriner Holger Hanowell ist sein Sohn Roman der Lieblingsmensch 2021. Nach dem Abi zog er nach Afrika. In diesem Jahr kam er zurück und machte Nägel mit Köpfen.

Schwerin | Was macht man in einem Jahr wie diesem? In dem sich alles um Corona dreht und jeder irgendwie genervt ist, von was auch immer. Man gründet einfach einen gemeinnützigen Verein. Einen, der Menschen hilft, denen es richtig dreckig geht, die mit knurrendem Magen ganz andere Sorgen plagen. Holger Hanowell sein Sohn hat das getan. „Togo jetzt!“, heißt de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.