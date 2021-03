Ludwigslust-Pachim : Aufbau des Netzes für Schnelltests

Für die kostenlosen Corona-Schnelltests wird am Aufbau des nötigen landesweiten Netzes an kommunalen Teststellen noch gearbeitet.

Nordwestmecklenburg | Nachdem am Freitagnachmittag erste Testmöglichkeiten in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg starten sollten, kündigte der Landkreis Ludwigslust-Pachim für Montag die Eröffnung der ersten kommunalen Schnelltestzentren im zweitgrößten Landkreis Mecklenburg-Vorpommerns an. Der Auftakt werde in Ludwigslust, Parchim und Lübt...

