Zollkontrollen : Groß angelegte Razzien auf Baustellen in MV

von Stefan Tretropp, dpa

18. April 2018, 13:07 Uhr

Der Zoll hat am Mittwochmorgen in groß angelegten Razzien mehrere Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert, darunter auch einige in Rostock. Im Fokus standen die Themen Schwarzarbeit und Richtigkeit von Arbeitspapieren.

In den frühen Morgenstunden rückten mehrere Beamte auf die Großbaustelle auf dem Gelände der Universitätsklinik in der Schillingallee aus. Die Mitarbeiter vom Zoll verteilten sich und gingen in mehreren Gruppen von jeder Seite auf das Baustellengelände. Die Beamten schauten sich Arbeitspapiere an und überprüften die Gültigkeit. Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Ergebnisse zum Einsatz an der Schillingallee liegen noch nicht vor.

Zoll in MV deckt mehr Schaden durch Schwarzarbeit auf



Nicht nur in Rostock, sondern auch in der gesamten Region gingen die Beamten auf die Pirsch nach unangemeldeter Arbeit: Der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Schaden durch Sozialbetrug und Schwarzarbeit aufgedeckt als 2016. Im Vergleich zu 2016 mit einem Schaden in Höhe von 12,7 Millionen Euro sei die Schadenssumme durch vorenthaltene Sozialausgaben auf 22,1 Millionen Euro gestiegen, wie das Hauptzollamt Stralsund am Mittwoch mitteilte.

Grund für den deutlichen Anstieg sei die Konzentration auf Großverfahren und die Aufdeckung von organisierten Strukturen. Schwerpunktbranchen sind nach Angaben des Hauptzollamtes das Baugewerbe, die Pflege- und Gastbranche sowie das Taxigewerbe.

Landesweit wurden 1748 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt und damit knapp 200 mehr als im Vorjahr. Als Beispiel nannte die Behörde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren mit einem Urteil im November gegen einen Unternehmer in Rostock, der in 17 Fällen Beiträge zur Sozialversicherung in einer Gesamthöhe von mehr 367 000 Euro vorenthalten hatte.