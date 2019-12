Archäologie in MV : Münzschatz, Schwert und Häuserreste - Das archäologische Jahr 2019

Eisenschwert wurde bei einem Tauchgang von einem ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger am Grund des Schweriner Sees entdeckt. Genauer will Landesarchäologe Jantzen den Fundort nicht benennen, denn die Fundstelle könnte noch mehr Informationen bergen. Das Schwert aus dem fünften Jahrhundert ist über 90 Zentimeter lang und hat ein gleichschenkliges Kreuz auf dem Knauf. Ob die Waffe aus Versehen, bei einem Kampf oder als Opfergabe über Bord ging, ist unklar. Es sei bisher der einzige Fund an der Stelle.

„Das ist so ein Schlaglicht, das uns zeigt, hier war was los in der Völkerwanderungszeit“, sagt Jantzen. Das Schwert entspreche dem Typ „Lühesand“, der nach einem Fund aus der Elbe bei Stade (Niedersachsen) benannt ist. Ein ähnliches Fundstück gebe es aus einem Moor in Dänemark. „Wir verstehen vieles noch nicht im Detail, doch wir stellen fest, dass es hier während der Völkerwanderungszeit etliche Aktivitäten gab - die Menschen waren also nicht alle weg.“ Ein Haus aus der Völkerwanderungszeit Aktuell werden bei Zweedorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim in einem Kiestagebau die Reste eines 18 Meter langen Hauses freigelegt, das nach ersten Erkenntnissen ebenfalls in das fünfte Jahrhundert und damit in die Völkerwanderungszeit gehört. „Es war Teil einer Siedlung“, sagt Jantzen. Damit gäben die Pfostengruben - mehr hat von dem Haus die Zeiten nicht überdauert - den Hinweis, dass es bis weit in die Völkerwanderung Dörfer im heutigen Mecklenburg-Vorpommern gab.

Ein ganz besonderer Fund dabei: eine Schwertperle - ein Zierelement aus farbigem Glas, das den Knauf von Schwertern schmückte. Solche Perlen wurden laut Jantzen auch von Frauen am Gürtel getragen.