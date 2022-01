Corona : Oldenburgs Appell zum Kita-Verzicht in MV fast wirkungslos

Bildungsministerin Simone Oldenburg hat Eltern vor Weihnachten gebeten, ihre Kinder in der ersten Januarwoche nicht in die Kita zu bringen. Nur wenige taten das – die Infektionszahlen sanken trotzdem.

Schwerin | Die Bitte war eine eindringliche: „Lassen Sie Ihre Kinder in der Zeit vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 möglichst zu Hause. Nehmen Sie die Betreuung in Krippe, Kita, Hort und in der Kindertagespflege nur in Anspruch, wenn Sie die Betreuung Ihrer Kinder nicht selbst oder im Familien- oder Freundeskreis sicherstellen können“, hatte Bildungsmi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.