Anklam: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

von svz.de

15. Mai 2020, 09:53 Uhr

Am 14.05.2020 gegen 20:40 Uhr kam es in der Ortschaft 17398 Busow zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 58-jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr die Ortschaft Busow in Richtung Ducherow.Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kam die Fahrerin, die alleinbeteiligt war, nach Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Am PKW entstand Totalschaden und der Straßenbaum wurde beschädigt. Die Verursacherin (deutsche Staatsangehörigkeit) wurde dabei leichtverletzt und kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in das Ameos Krankenhaus Anklam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde in der Atemluft der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille.

Aus diesem Grunde wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Es wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 15.400 EUR. Des Weiteren wurde durch einen Abschleppdienst die Bergung des Unfallfahrzeuges veranlasst.