Anklam: Unbekannte stehlen Simson und Boot aus Garage in Eggesin

von svz.de

12. Mai 2020, 13:22 Uhr

In der Zeit vom 28. April (ca. 10.00 Uhr) bis zum 12. Mai 2020 (07.40 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in Eggesin eingebrochen und entwendeten daraus eine blau-weiße Simson des Typs SR50/1B im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Diebe nahmen außerdem ein rot-weißes Motorboot (Typ Reebsee) im Wert von 1.800 Euro mit. Auch der schwarze Mercury Außenbordmotor und den in der Garage abgestellten Bootstrailer wurden entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich Heidestraße gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.