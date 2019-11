Ankershagen : Schliemann-Museum widmet Grafiker Schinko Märchenausstellung

Die Schau wird bis März 2020 zu sehen sein.

von Winfried Wagner

13. November 2019, 13:43 Uhr

Das Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) widmet dem Zeichner Werner Schinko (1929-2016) eine Märchen-Ausstellung.

Die Schau mit 14 großformatigen Märchenmotiven wird an diesem Samstag eröffnet, wie eine Museumssprecherin am Mittwoch mitteilte. Anlass ist der 90.

Weiterlesen: Er gab den Märchen ein Gesicht

Geburtstag, den der in Ostdeutschland bekannte Grafiker und Maler im Jahr 2019 begangen hätte. Schinko sei dem Museum des Troja-Entdeckers Schliemann sehr verbunden gewesen.

So habe er in Ankershagen unter anderem Bastelnachmittage gestaltet Der aus Böhmen stammende Schinko wurde vor allem mit Illustrationen in Kinder- und Jugendbüchern sowie für Werke des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter (1810-1874) bekannt.

Der Berliner Aufbau-Verlag würdigte ihn als „einen der bekanntesten Buchgestalter und Grafiker der DDR.“ Schinko lebte seit 1946 in Röbel und malte bis ins hohe Alter. Die Schau wird bis März 2020 zu sehen sein.