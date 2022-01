Angeln macht in MV Schule : Appetit auf Fischereischein

Heute steht Spinnfischen auf dem Programm. Christoph Wittek bereitet Mädchen und Jungen ein Schuljahr lang bei Wind und Wetter auf den Fischereischein vor. Das Projekt „Angeln macht Schule" läuft überall in MV.

Hagenow | Heute ist irgendwie der Wurm drin. In der Schule haben sie sich über jede Kleinigkeit schlapp gelacht und jetzt, kaum am Angelteich angekommen, geht es weiter. „Dann sucht euch mal einen Spinner aus“, sagt Christoph Wittek und hält ihnen kleine bunte Gummifische vor die Nase. „Spinner haben wir genug in unserer Klasse“, sagt Hannah und schon kringeln ...

