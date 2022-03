Prozess in Neubrandenburg : Angeklagter Polizist aus Region Rostock bestreitet Mordversuch

In Neubrandenburg wurden im Herbst 2021 zwei Frauen misshandelt. Eine erlitt schwere Brandverletzungen. Nun begann deshalb der Prozess gegen einen 56-Jährigen - der will aber niemanden ernsthaft verletzt haben.

Neubrandenburg | Im Prozess wegen versuchten Mordes und Misshandlung von zwei Frauen hat der Angeklagte am Landgericht Neubrandenburg bestritten, die beiden Opfer gezielt attackiert zu haben. „Die Situation ist vollkommen außer Kontrolle geraten“, sagte der 56-jährige Polizist am Dienstag zum Prozessauftakt. Er ergänzte: „Aber ich habe das nicht ausgelöst.“ Er sei an ...

