Berlin/Düsseldorf : Alabali-Radovan soll Integrationsstaatsministerin werden

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Reem Alabali-Radovan soll Staatsministerin für Integration im Bundeskanzleramt werden.

Berlin/Düsseldorf | Alabali-Radovan wurde als Kind irakischer Eltern 1990 in Moskau geboren. 1996 kam sie mit ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie wuchs in Schwerin auf und machte dort ihr Abitur. An der Freien Universität Berlin studierte sie später Politikwissenschaft, kehrte aber 2015 nach Mecklenburg-Vorpommern zurück. Zwischenzeitlich arbeitete sie für ...

