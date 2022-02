Video zum Klimaprotest : Aktivisten seilen sich mit Bannern von Brücke ab – A20 drei Stunden gesperrt

Das Kunstkollektiv „Bahnhof Tribsees“ protestiert auf der abgesperrten A20. So bewerten die Aktivisten und die Polizei die Aktion.

Tribsees | „Hier könnte ein Bahnhof sein – Nachhaltige Mobilität für Tribsees“ steht auf dem Banner an der Autobahnbrücke bei Tribsees, daneben seilen sich zwei Klimaaktivisten hinab. In Nachahmung der bundesweiten Aktionen von Aktivisten, die in den vergangenen Wochen unter anderem auf der A7 bei Fulda mit spektakulären Abseilaktionen gegen die ihrer Meinung na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.