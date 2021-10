Übernahmemöglichkeit : Airport Rostock-Laage soll privatisiert werden

Ein Berliner Familienunternehmen zeigt Interesse an der Übernahme des größten Flugplatzes in MV.

Rostock | Die Zeitfracht-Gruppe, die aus mehreren dutzend verschiedenster Gesellschaften besteht, hat Interesse an einer Übernahme des Flughafens Rostock-Laage gezeigt. Laut Medienberichten wurde am Montagnachmittag bereits die Belegschaft des defizitären Regionalflughafens über die Privatisierungspläne durch das Berliner Familienunternehmen informiert. Ein not...

