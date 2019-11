Agrarpaket : Experte: Verbot von Pflanzenschutzmitteln würde ein Drittel der Ackerfläche in MV betreffen

Herbizid-Verbot soll für mehr Insekten-, Tier- und Umweltschutz sorgen - doch es werden geringere Erträge befürchtet.

von Winfried Wagner/dpa

20. November 2019, 13:54 Uhr

Das geplante Verbot bestimmter Pflanzenschutzmitteln wird in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben von Experten rund ein Drittel der Ackerfläche von 1,1 Millionen Hektar betreffen. Das haben erste Berechnungen ergeben, wie Joachim Vietinghoff, Vize-Chef des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF), am Mittwoch in Neubrandenburg sagte.

Umweltschutz vs. Landwirtschaft

Fehlende Herbizide würden auch für geringere Erträge bei bestimmten Früchten oder Getreiden wie Weizen sorgen. Ein Verbot in bestimmten Gebieten sieht das geplante Agrarpaket der Bundesregierung für mehr Insekten-, Tier- und Umweltschutz vor, gegen das Bauern seit Wochen protestieren.

Die Situation bei Insekten sei in Mecklenburg-Vorpommern aber deutlich besser als bekannt, erklärte der Experte. Genaue Zahlen sollen bei der Jahrestagung zum Pflanzenschutz am 9. Dezember an der Universität Rostock vorgestellt werden. Vietinghoff sprach vor rund 120 Zuhörern beim ersten Treffen von Junglandwirten und Studierenden.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

