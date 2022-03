Polizei bittet um Mithilfe : Afghanische Schülerin aus Malchin vermisst

Das Mädchen könnte möglicher in den falschen Bus gestiegen sein.

Malchin | Seit dem 16. März wird die 15-jährige afghanische Staatsangehörige Setayesh Ebrahimi vermisst. Sie hat die Friedrich-Dethloff Schule in Waren (Müritz) gegen 14 Uhr verlassen und sich womöglich verfahren, da sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland ist. Sie spricht etwas Englisch und kaum Deutsch. Möglicherweise in den falschen Bus eingestiegen S...

