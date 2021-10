Angebliche Sex-Partys im Landtag : AfD schließt Thomas Kerl vom Landes-Parteitag aus

Landeschef Leif-Erik Holm attackiert den Informanten zu angeblichen Sex-Partys. Und der frühere Abgeordnete Ralph Weber kündigt seinen Parteiaustritt an.

Schwerin | Der Informant zu den angeblichen Sex-Partys im Landtag, Thomas Kerl, ist von der Teilnahme am AfD-Landesparteitag am Samstag in Grevesmühlen ausgeschlossen worden. Kerl ist als vehementer Kritiker des Vorstandes um Landessprecher Leif-Erik Holm bekannt. Holm attackierte Kerl in seiner Eröffnungsrede mit harschen Worten: Leider haben wir wieder negat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.