Mecklenburg-Vorpommern : AfD fordert Ende der Maskenpflicht im Schulunterricht

Der AfD-Landtagsabgeordnete Enrico Schult verweist dabei auf die Bestimmungen bei der Auftaktsitzung des Landtags.

Schwerin | Die AfD fordert ungeachtet deutlich steigender Corona-Infektionszahlen an Schulen ein Ende der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht. „Wenn selbst uns Abgeordneten es anheimgestellt ist, die Maske am Platz freiwillig zu tragen, muss das auch für unsere Kinder gelten“, erklärte der AfD-Landtagsabgeordnete Enrico Schult am Mittwoch in Schwerin. Wei...

