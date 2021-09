Sondersitzung des Innenausschusses : AfD fürchtet „Großfamilientransport“ aus Afghanistan

Es ging in der Sitzung um die Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan. Die Reaktionen gehen stark auseinander. Linke fordert zügige Integrationsangebote.

Schwerin | Unterschiedlicher hätten die politischen Reaktionen nicht sein können. Die AfD warnte nach der Sondersitzung des Innenausschusses im Schweriner Landtag am Dienstag vor einem afghanischen „Großfamilientransport in unseren Sozialstaat“. Die Linksfraktion forderte dagegen zügige Integrationsangebote. Es ging in der Sitzung um die Aufnahme von Ortskräften...

