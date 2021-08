Einrichtung in Glückstadt : Abschiebehaftanstalt für abgelehnte Asylbewerber aus MV in Betrieb

In der Einrichtung sollen Ausreisepflichtige aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Abschiebung warten. Die Kapazität soll noch deutlich erhöht werden.

Glückstadt | Die neue Abschiebehaftanstalt für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Glückstadt an der Unterelbe hat am Montag den Betrieb aufgenommen. Zunächst stehen 12 Haftplätze zur Verfügung, bei voller Kapazität sollen es bis zu 60 sein. In Glückstadt sollen Ausreisepflichtige auf ihre Abschiebung warten. Weiterlesen: Abschiebehaftanst...

