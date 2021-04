Corona in MV : Ab sofort Impfangebot für alle über 60

Die Landesregierung geht noch einmal an die Impfstoffreserve. Vereinbarte Impftermine sollen gehalten werden.

Schwerin | Die Impfkampagne in Mecklenburg-Vorpommern soll wesentlich beschleunigt werden. Darauf haben sich Vertreter der Landesregierung, der Kommunen, der Ärzte - und der Wissenschaft am Donnerstag nach rund achtstündigen Beratungen verständigt. So soll ab sofort allen über 60-Jährigen im Land ein Impfangebot mit dem Astrazeneca-Vakzin unterbreitet werden. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.