Steigende Inzidenz in MV : Ab Montag nur noch Notbetreuung in Kitas

Die steigenden Corona-Infektionszahlen wirken sich erheblich auf den Kita-Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Schwerin | Vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen schränkt Mecklenburg-Vorpommern die Betreuung in Kitas von kommenden Montag an deutlich ein. Dann ist landesweit nur noch eine Notbetreuung möglich, wie das Sozialministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Mehr zum Thema: Schwesig will einen Lockdown für ganz MV 575 neue Corona...

