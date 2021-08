AOK-Analyse : Erkältungen wieder auf dem Vormarsch

Der Lockdown bis Mai hat zu einem deutlichen Rückgang bei Atemwegserkrankungen geführt. Lockerungen haben den Infektionsschutz jetzt aber wieder abgeschwächt.

Schwerin/Potsdam | Viele haben diesen Effekt der Corona-Schutzmaßnahmen im vergangenen Winter nur am Rande registriert: Nicht nur die alljährliche Grippewelle blieb aus. Auch Erkältungskrankheiten traten sehr viel seltener auf als in Vorjahren – weil die Menschen Abstand hielten, weil sie eine Mund-Nase-Bedeckung trugen, weil Kitas, in denen sich Infektionen besonders s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.