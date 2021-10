Bauarbeiten beendet : A24 zwischen Putlitz und Meyenburg wieder frei

Autofahrer haben auf dem Abschnitt ab diesem Freitag wieder freie Fahrt.

Schwerin | Die Autobahn 24 zwischen Putlitz und Meyenburg wird an diesem Freitag in Richtung Hamburg wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ausbesserungsarbeiten an der Asphaltdecke konnten laut zuständiger Autobahn GmbH früher beendet werden als geplant. Nachdem die Markierungsarbeiten beendet und alle Warnbarken entfernt wurden, soll die Fahrbahn voraussichtl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.