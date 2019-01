A20 bei Jarmen gesperrt : Massenkollision bei Glätte, mehrere Verletzte

Nach einer Reihe von Unfällen hat die Polizei die Autobahn 20 bei Jarmen in Fahrtrichtung Rostock gesperrt.

10. Januar 2019, 07:39 Uhr

Nach einer Reihe von Unfällen hat die Polizei die Autobahn 20 bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) in Fahrtrichtung Rostock gesperrt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sind bei Glätte am Morgen kurz vor der Abfahrt Jarmen mindestens acht Autos ineinander gefahren. Es gebe mehrere Verletzte, die Lage sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen seien erst einige Autos miteinander kollidiert, in der Folge habe es weitere Unfälle gegeben. Der Verkehr auf der A20 Stettin-Lübeck werde an der Abfahrt Anklam abgeleitet. Weitere Details seien noch nicht bekannt. Zur Unfallzeit gab es Temperaturen von knapp unter null Grad, wie es weiter hieß.

ACHTUNG #Glatteis ❄️

Wegen gefrierender Nässe sind die Straßen in unserem Bereich sehr glatt. Fahrt vorsichtig.



Aktuell hat sich ein #Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der #A20 FR. Lübeck kurz vor Jarmen ereignet ↪️VOLLSPERRUNG. Bitte folgt der Umleitung ab Abfahrt Anklam. *sp — Polizei Stralsund (@Polizei_HST) 10. Januar 2019