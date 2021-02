Sperrung auf der Autobahn : A 20 zwischen Tribsees und Bad Sülze am Montag voll gesperrt

Sicherungsmaßnahmen an der Brücke finden am Montag, 01.03.2021 statt.

Tribsees | Wegen einer Havarie im Baustellenbereich wird die A 20 zwischen Tribsees und Bad Sülze voll gesperrt. Sicherungsmaßnahmen an der Brücke finden am Montag, 01.03.2021, in der Zeit von 13 bis ca. 16 Uhr statt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Lübeck wird über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.