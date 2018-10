Dorf Mecklenburg : Welch ein Gebimmel!

Ein 85-jähriger Mecklenburger hat die vermutlich größte Sammlung an Pferdeschlittengeläuten zusammengetragen. Nun will sich Horst Barz schweren Herzens von seiner ungewöhnlichen Sammlung trennen - altershalber.

04. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Schnee und Pferdeschlitten sind in Bayern und Österreich bestimmt häufiger als in Norddeutschland, doch einer der größten Fans der Pferdeschlittengeläute wohnt im Flachland in Karow, einem Ortsteil von Dorf Mecklenburg. Der pensionierte Berufsschullehrer Horst Barz hat in 56 Jahren mehr als 1000 Geläute mit mehreren Zehntausend Einzelglocken zusammengetragen. Doch nun ist Schluss mit dem Sammeln: «Aus Platz- und Altersgründen will ich mich von der Sammlung trennen», sagte Barz der Deutschen Presse-Agentur. Der 85-Jährige, der sich auch als Imker, Naturfreund und Wetterbeobachter betätigt hat, hofft auf Interessenten, die die Sammlung später am besten auch öffentlich zeigen.

Die Vielfalt der Geläute ist enorm. Da gibt es Glockenkissen, die Pferden auf den Rücken geschnallt werden, Geläute für die Deichsel, fürs Kopfgeschirr und jede Menge Tierglocken. Die Klöppel schlagen von innen an die Glöckchen, viele hat Barz selbst repariert.

Die Sammelleidenschaft packte den rüstigen Rentner Anfang der 1960er Jahre, als im Osten Traktoren zunehmend Pferde ablösten. Die Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaften (LPG) wurden gegründet, die Maschinen bekamen. Barz arbeitete an einer landwirtschaftlichen Berufsschule und wollte, dass die Geläute als Teil der Agrargeschichte erhalten bleiben und nicht verschwinden.

Seine Sammlung umfasst Stücke vor allem aus der Zeit zwischen 1870 und 1950. Im 19. Jahrhundert sollte das Bimmeln der Schellen und Glocken vor allem die Sicherheit im Verkehr erhöhen. «Schlitten machen kaum Geräusche, Pferdehufe sind im Schnee fast nicht zu hören», erklärt Anke Gutsch vom Agroneum Alt Schwerin. So fanden die Geläute «im Paragraph 64a» sogar Eingang in die Straßenverkehrordnung. Demnach muss die Glocke bei Schlitten hell klingen, damit sie bei dichtem Verkehr und Schnee noch zu hören ist.

Außerdem kündeten die Geläute von Lust und Lebensfreude und dienen der Zierde. «Je reicher der Bauer, desto größer das Geläut», lautete ein gängiger Spruch jener Zeit.

«Zu Hause gab es auch eine Glocke, die mittags zum Essen rief», erinnert sich Barz. Das habe die Liebe zum Glockenton geweckt. In den 1950er Jahren bekam er von umliegenden Bauern erste Exemplare, die in Scheunen zu verstauben drohten. Mit dem Sammeln begann er etwas später und dehnte sein Sammelgebiet bis Sachsen und Thüringen aus, wohin er noch heute Kontakt zu Sammlern pflegt. «Oma, wo war dat denn noch», hörte er oft bei Besuchen. «Oma» wusste das meist. Dann fuhr er nach Havelberg (Sachsen-Anhalt), wo es den größten Tauschmarkt der DDR gab. «Dort gab es alles, was es offiziell nicht gab», erinnert er sich - und tauschte «Zweiglöckrige gegen Fünfglöckrige» oder «Geläute gegen eigenen Honig.»

Auch international schaute er sich nach 1990 um. «Aber solche Schlittengeläute sind eigentlich nur in Europa verbreitet», sagt Barz. Im Ausland, wie Indien oder Afrika, gebe es höchstens Tierglocken wie bei Kühen und Kamelen.

Der große Durchbruch kam mit dem Internet. Seit 2004 verdreifachte sich Barz's Geläute-Bestand, zwei Ausstellungen hatte er. Dafür baute er auch eine «Pferdeschlittengeläutorgel» mit etwa zehn Geläuten verschiedener Tonarten. Nun nach 56 Jahren will sich Barz von seiner Sammlung trennen. «Es wäre schön, wenn ich einen Teil des Aufwandes herausbekomme», sagt er. Interesse vermutet er bei Kutschen- oder Pferdemuseen. «Bei uns würde die Sammlung gut hineinpassen», sagt Anke Gutsch vom Agroneum Alt Schwerin. Doch über Finanzen entscheiden Kreistag und Landrat.

Barz wird trotzdem wohl nie ganz von Glocken lassen. «In der Familie haben alle Kinder Glocken.» In allen Barz-Haushalten sei es üblich, dass zum Essen und bei ganz wichtigen Dingen geläutet wird.