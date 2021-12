Gerichtsprozess in Schwerin : 837.000 Euro ergaunert: Ärztin ohne Zulassung gesteht Betrug

Ärztemangel ist auch in MV ein Problem. Ein Umstand, der einer Medizinerin aus Kirgistan womöglich in die Karten spielte. Mit gefälschten Papieren erhielt sie eine Zulassung.

Schwerin | Weil sie die Kassenärztlichen Vereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern mit Hilfe falscher Urkunden um 837.000 Euro betrogen haben soll, steht seit Dienstag eine 42 Jahre alte Medizinerin in Schwerin vor Gericht. Vier Jahre lang betrieb die Frau aus Kirgisistan erst eine Praxis in Torgelow und dann in Neustrelitz. Unbehelligt zog sie 2018 ins...

