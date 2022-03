Gesetz um Frauentag : 8. März als Feiertag in MV – Rückkehr zu „sowjetischen Bräuchen“?

Bringt die Einführung des Frauentags als Feiertag mehr Gleichberechtigung? Der Landtag diskutiert kontrovers.

Schwerin | „Ich will jetzt mein Geschenk!“ Opa Hoppenstedts Wunsch aus Loriots Sketch wird am Mittwoch im Landtag erfüllt: Der Frauentag am 8. März wird ab kommenden Jahr in MV gesetzlicher Feiertag. Die rot-rote Koalition löst damit ein Wahlversprechen ein, doch Teile der Opposition sind mächtig unzufrieden. „Ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag ist für Arbeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.