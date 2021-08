Gemeinsames Frühstück : 6500 Erstklässler in MV starten mit gelber Bio-Brotbox in den Tag

Auf dem Biohof Medewege haben sich am Dienstagnachmittag 20 Freiwillige eingefunden, um hunderte Boxen mit Fruchtriegeln, Müsli, Aufstrichen, Teebeuteln & Co zu füllen. Es ist nur eine von sechs Packstationen in MV.

Mecklenburg-Vorpommern | Es gibt Schulkinder, die stahlen, wenn sie ihre Brotbox öffnen und darin aus Obst, Gemüse und Stullen gestaltete Kunstwerke entdecken. Dann gibt es Jungen und Mädchen, die recht zufrieden mit ihrer morgendlichen Ausbeute sind. Und es gibt Kinder, die ihren Banknachbarn beim Frühstücken zugucken müssen, weil in ihrer Brotdose nicht mal ein Pfirsichkern...

