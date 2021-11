Feriencamps des DRK : 500 Kinder aus Hochwassergebieten erholen sich an der Ostsee

An sechs verschiedenen Orten in MV konnten 500 Kinder aus den deutschen Hochwassergebieten ihre Ferien verbringen.

Rostock | Endlich wieder toben, lachen und die Katastrophe in der Heimat kurz vergessen. Für 500 Kinder aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurde das an der Mecklenburger Ostseeküste zumindest kurz Wirklichkeit. Das Deutsche Rote Kreuz hatte drei Monate lang sechs verschiedene Feriencamps in Mecklenburg-Vorpommern organisiert, ...

