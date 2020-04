Mecklenburg-Vorpommern : 43-Jähriger auf Wolgaster Peenewerft tödlich verunglückt

Nach Polizeiangaben wurde nach Schichtende am späten Abend ein polnischer Mitarbeiter vermisst.

von Gert Glaner

23. April 2020, 11:36 Uhr

Auf der Wolgaster Peenewerft ist in der Nacht zum Donnerstag ein Arbeiter tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben wurde nach Schichtende am späten Abend ein polnischer Mitarbeiter vermisst. Nach einer Suche wurde der 43 Jahre alte Mann leblos in einem leeren Tank eines Schiffes gefunden und von der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast geborgen.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht nach eigener Aussage von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.