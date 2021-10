Report aus der JVA Waldeck : Seit 41 Jahren in Haft und kein Ende in Sicht

Niemand in Mecklenburg-Vorpommern sitzt länger hinter Gittern als Reinhold Korf*. Was richten mehr als vier Jahrzehnte mit einem Menschen an, wenn er die ganze Zeit in Haft ist?

Waldeck | Der Tag ist sonnig und warm und Reinhold Korf (Name von der Redaktion geändert) trägt eine dicke graue Strickjacke. Er sei nicht mehr der Gesündeste, lässt der 67-Jährige wissen, seine Lunge habe Risse und an schwülen Tagen sei es besonders schwer. Er friere auch so schnell, da tut die Jacke gut, selbst bei dieser Wärme draußen. Wegen Doppelmord zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.