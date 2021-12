Stürze und Stromschläge : Allein in MV 315 Tote bei Unfällen im eigenen Haushalt

stevepb via pixabay

Die tödliche Gefahr lauert in den eigenen vier Wände. Bei der Hausarbeit sterben jährlich deutlich mehr Menschen als bei Unfällen im Straßenverkehr.

Schwerin | Treppenstürze, Stromschläge, Rauchvergiftungen: In Mecklenburg-Vorpommern starben im vergangenen Jahr 315 Menschen bei Unfällen in den eigenen vier Wänden – die meisten bei der Hausarbeit. Das geht aus den neuesten Zahlen des Statistischen Amtes in Schwerin hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Unter den Unfallopfern waren 163 Frauen und 152 Männer...

