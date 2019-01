30 Jahre Mauerfall : Manuela Schwesig fordert weiteren Solidarpakt

In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. MVs Ministerpräsidentin will Unterstützung der neuen Bundesländer auch nach 2019.

von Frank Pfaff

02. Januar 2019, 20:00 Uhr

Im Jubiläumsjahr zum Mauerfall will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Interessen Ostdeutschlands wieder stärker in den Blickpunkt rücken. „Gerade weil jetzt schon 30 Jahre vergangen sind, gibt es die Gefahr, dass Leute sagen, dass dies kein Thema mehr sein muss. Ich sehe das anders“, sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende.

Die Wirtschaftskraft habe zwar deutlich zugelegt und die Arbeitslosigkeit sei auf den niedrigsten Wert seit der Einheit gesunken. „Aber es gibt eben immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir auch nach 2019 noch einen Solidarpakt haben, einen Solidarpakt III“, sagte Schwesig.

Solidarpakt soll allen strukturschwachen Regionen helfen

Ein neuer Solidarpakt müsse allerdings Strukturschwäche in Ost und in West bekämpfen. „Wichtig ist, dass wir strukturschwache Regionen in ganz Deutschland unterstützen und sie nicht abhaken. Wir müssen an dem Ziel festhalten, dass überall, in der Stadt und auf dem Lande, die Lebensverhältnisse gleichwertig sind. Das steht im Grundgesetz“, sagte Schwesig. Die Bundesregierung trage Verantwortung dafür.

Der Osten könne dazu beitragen, dass Deutschland insgesamt moderner werde. „Aus meiner Tätigkeit als Bundesministerin und nun als Ministerpräsidentin weiß ich, dass wir im Osten in vielen Bereichen auch total fortschrittlich sind. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, bei der Kinderbetreuung“, zählte Schwesig auf. Auch die Organisation der Gesundheitsfürsorge auf dem Lande sei beispielgebend, Gesundheitszentren, die ehemaligen Polikliniken, seien heute wieder gefragt. „Wir sollten selbstbewusst sein und sagen, wir sind nicht in allen Fragen zurück, sondern wir liegen inzwischen vielfach gleichauf und sind auf einigen Gebieten weiter als der Westen“, sagte Schwesig.

Gefühl wie dmals zum Mauerfall nicht vergessen

Sie rief dazu auf, den aktuellen Herausforderungen mit dem Mut und der Begeisterung der Wendezeit zu begegnen. „Wir alle erinnern uns noch an dieses Gefühl von damals, als wir mit den Trabis das erste Mal über die Grenze gefahren sind“, sagte Schwesig.

Foto: dpa/Stefan Sauer

Mittlerweile sei Alltag eingezogen, mit vielen Verbesserungen, die auch geschätzt würden. Und auch wenn es noch Grund zu Unzufriedenheit gebe, so dürfe das Gefühl von damals nicht verloren gehen. „Denn es ist etwas ganz Besonderes, dass wir eine solche friedliche Revolution erlebt haben, die uns viel Gutes gebracht hat. Wir sehen jetzt angesichts der Entwicklungen in der ganzen Welt, dass so etwas gar nicht selbstverständlich ist. Oftmals geht es blutig und schlecht aus“, sagte die Schweriner Regierungschefin. Mecklenburg-Vorpommern wolle das Mauerfall-Jubiläum im Herbst 2019 mit Schleswig-Holstein an der gemeinsamen Landesgrenze begehen, die zuvor vier Jahrzehnte lang Systeme und Menschen trennte. 2018 hatte es eine solche Veranstaltung schon in Herrnburg bei Lübeck gegeben.

„Es war toll zu sehen, wie sich Schülerinnen und Schüler, die später geboren wurden und das alles selbst nicht erlebt haben, mit dem Geschehen von damals beschäftigt haben, mit wie viel Interesse sie dabei waren. Das war beeindruckend“, sagte Schwesig. Auch deshalb solle es im Herbst wieder eine Großveranstaltung an der Grenze geben.