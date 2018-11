2500 Tiere zur Wahl : Gefiederte Schönheiten auf der Landes-Rassegeflügelschau

Unter den schönsten Tauben, Hühnern, Enten, Gänsen und Puten werden jedes Jahr die Landesmeister gekürt. Mehr als 2500 Tiere standen diesmal in Demmin zur Auswahl, 18 wurden „Champions“.

von Birgit Sander

24. November 2018, 20:00 Uhr

Die schönsten Tauben, Hühner, Puten, Enten und Gänse Mecklenburg-Vorpommerns sind in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) präsentiert und prämiert worden. Zur 26. Rassegeflügelschau hatten etwa 250 Mitglieder des Geflügelzuchtverbandes mehr als 2500 Tiere gemeldet. Etwa 90 davon wurden am Samstag von den Preisrichtern mit der höchsten Note „Vorzüglich“ bewertet, 18 in den jeweiligen Rassen als Landesmeister gekürt.

Wie der Landesverbandsvorsitzende Steffen Kraus aus Rostock sagte, geht es den Züchtern bei ihrem Hobby um die Sicherung der großen Vielfalt und den Erhalt heimischer Rassen. Dazu zählten etwa die Stralsunder Hochflieger, die Pommerschen Kröpfer und die Rostocker Tümmler, sowie Pommerngänse und Pommernenten. Die Tiere würden auch geschlachtet - jedoch nicht gewerblich, sondern nur für den Eigenbedarf.

Die größte Fraktion stellten die Tauben mit mehr als 1000 Exemplaren. Außerdem wurden in einer eigenen Schau die verschiedenen farbigen Eier gezeigt.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) würdigte die Arbeit der Geflügelzüchter. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen und der Biodiversität, sagte er. Darüber hinaus spiele der Verband eine wichtige Rolle im ländlichen Raum, etwa bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Die Landesverbandsschau musste 2006 und 2016 wegen der Vogelgrippe ausfallen. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit, die den Vogelgrippevirus begünstigt, forderte Backhaus alle Geflügelhalter auf, die seuchenhygienischen Maßnahmen strengstens einzuhalten. Jeweils 15 000 Euro stehen in den Jahren 2018 und 2019 aus dem Strategiefonds des Landes zur Verfügung, um die Züchter bei der Umsetzung der Stallpflicht im Seuchenfall zu unterstützen.