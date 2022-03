Mecklenburgische Seenplatte : 250-Kilo-Fliegerbombe in Rechlin entschärft

Große Erleichterung in Rechlin an der Müritz. Ein Sprengmeister hat zwei Zünder aus einer alten Fliegerbombe entfernen können. Es könnte nicht der letzte Blindgänger-Alarm an der früheren Erprobungsstelle gewesen sein.

77 Jahre nach ihrem Abwurf ist am Donnerstag eine amerikanische Fliegerbombe in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) entschärft worden. Knapp eine Stunde nach Start der Arbeiten hatte Sprengmeister Gerd Tiedt vom Munitionsbergungsdienst MV beide Zünder ausgebaut, sagte eine Polizeisprecherin in Rechlin. „Wir sind sehr erleichtert“, erklärte Bürgermeis...

