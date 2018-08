Fahrenholz : 25-Jähriger stürzt mit Traktor auf die Seite

Zu schnell unterwegs? Trecker kippt beim Abbiegen auf die Seite, Fahrer wird verletzt.

von Stefan Tretropp

02. August 2018, 17:04 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Fahrenholz bei Ziesendorf (Kreis Rostock) ist am Donnerstagnachmittag ein 25-jähriger Traktor-Fahrer verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Gefährt auf die Seite gestürzt. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr am Abzweig von der Landesstraße 13 nach Fahrenholz zugetragen.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der 25-jährige Trecker-Fahrer, der zusätzlich zwei Anhänger hinter sich herzog, beim Abbiegen in der Rechtskurve das Gleichgewicht und stürzte nach links auf die Seite. Die beiden Anhänger kippten nicht um.

Kurz nach dem Unglück eilten Arbeitskollegen ihm zur Hilfe. Auch Polizei und Rettungsdienst trafen wenig später ein. Der 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen (Schürfwunden unter anderem) nach Bad Doberan ins Krankenhaus. Auch ein per Helikopter eingeflogener Notarzt untersuchte den Verletzten.

Mit der Hilfe zweier weiterer Fahrzeuge gelang es den Kollegen, den demolierten Traktor wieder aufzurichten. Der Sachschaden beträgt schätzungweise mehrere zehntausend Euro. Auf der Landesstraße kam es während der Unfallaufnahme zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.